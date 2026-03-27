Президент РФ Владимир Путин призвал сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках. Об этом он заявил на пленарном заседании съезда РСПП.

По словам главы государства, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, когда выросли цены на нефть и газ в феврале-марте 2026 года. Путин отметил, что также не исключается вариант "раздуть бюджетные расходы и траты". Он призвал сохранять благоразумие.

Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую. Здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом. А значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный-консервативный подход. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России