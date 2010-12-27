ФРГ рассчитывает, что Россия сможет завершить проект.

В Берлине уверены в завершении строительства Nord Stream 2. В кабинете министров заявили, что отношение правительства к данному проекту не изменилось. Этого не произошло, несмотря на санкции, которые ввел Вашингтон. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на местное издание Süddeutsche Zeitung.

В ФРГ рассчитывают, что Россия сможет завершить создание газопровода. Чиновники выразили в этом "твердую уверенность". Напомним, что американские ограничения вступили в законную силу в ночь на 21 декабря. Швейцарский подрядчик, который работал в Балтийском море, принял решение вывести свои суда с территории строительства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2.

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