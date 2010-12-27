Дату возобновления работ компания не назвала.

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие "Северный поток-2". Они уже покинули водное пространство. Швейцарская компания отказалась комментировать журналистам ситуацию. На данный момент предприниматели не знают, на какой срок Allseas отложило прокладку трубопровода. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что в ночь на 21 декабря в силу вступили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Вашингтон требовал от компаний-подрядчиком немедленно прекратить работу

"Северный поток-2" предполагает создание двух ниток газопроводов, которые идут от РФ до Германии через Балтийское море. Объект с мощностью 55 млрд кубометров газа ежегодно планируется достроить к концу 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2.

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