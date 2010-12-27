Американцы направили компаниям предупреждающее письмо.

В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2. Об этом заявили Тед Круз и Рон Джонсон швейцарско-нидерландской компании Allseas. Последняя занимается прокладкой российского газопровода. Об обращении политиков написали "РИА Новости".

Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон (бюджет – ред.) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по "Северному потоку — 2" говорится в тексте

Сенаторы пояснили, что знают о больших выплатах России иностранным подрядчикам проекта. Однако по их мнению, последствия от сотрудничества с РФ не стоят полученных средств. Компанию уведомили о том, что "фатальные правовые и экономические" санкции на них наложат, даже если они продолжат работу на один день после подписания указа. Политики говорят о том, что благодаря "Северному потоку-2" Россия получит прибыль, которая пойдет на "дальнейшую агрессию".

Решение об экономических ограничениях уже принято. Они включены в оборонный бюджет, на который у государства уйдет 738 млрд. долларов. В ближайшее время документ поступит на подпись Трампу

Ранее глава США заявлял, что готов незамедлительно утвердить принятый бюджет на 2020 год. Меркель выступила против антироссийских санкций США.

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