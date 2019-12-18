По словам Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что такие действия "не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу". Он заявил, что такие действия являются нарушением международного права и свидетельствуют о распространении "искусственного доминирования на европейские рынки".

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который, в том числе, подразумевает введение санкций против газопровода. Документ вступит в силу после того, как его подпишет Дональд Трамп.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся по дну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Ранее глава МИД Германии раскритиковал США за санкции против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / faz