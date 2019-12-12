Глава МИД Германии раскритиковал США за санкции против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал планы США ввести санкции против "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства ФРГ.
Маас заявил, что немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.
Ранее появилась информация, что палата представителей США поддержала законопроект, который разрешает администрации Дональда Трампа ввести санкции против "Северного потока-2". После этого президент Германо-российской промышленной палаты Райнер Зеле призвал Европу принять ответные меры.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Газопровод также будет проходить через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.
Ранее Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Видео: YouTube / Nord Stream 2
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