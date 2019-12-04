США выступают против проекта, однако с санкциями пока не определились.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2". Америка считает газопровод проблемой, однако с санкциями пока не определились. Об этом пишет ТАСС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет проходить через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Северный поток-2" планируется достроить в 2019 года.

Кроме США против строительства газопровода активно выступает Украина, которая пообещала найти способ заблокировать его. Она опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также ряда европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung