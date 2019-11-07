В Киеве хотят оспорить решение немецких властей сделать исключение из директивы ЕС для "Газпрома".

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2". В Киеве хотят оспорить решение немецких властей сделать исключение из директивы Еврокомиссии для "Газпрома". Об этом сообщает "Европейская правда".

В соответствии с правилами ЕС, одна компания не может быть владельцем газопровода и одновременно прокачивать по нему газ (как это намерен делать "Газпром"). Однако для "Северного потока-2" решили сделать исключение, учитывая инвестиции, вложенные в проект за несколько предыдущих лет.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год хотят провести из России в Германию по дну Балтийского моря. Компания-оператор, подконтрольная "Газпрому", добилась разрешения от России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции, через морские территории которых будет идти газопровод.

Ранее мы писали, что Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект "Северного потока-2".

Видео: YouTube / Nord Stream 2