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Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2»

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В России уже успели прокомментировать это специфическое предложение политиков из "Незалежной".

Вокруг строительства континентального газопровода "Северный поток - 2" разгорается новый скандал. С официальным призывом дискредетировать проект выступил премьер-министр Украины. Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе. Глава кабинета министров адресовал эмоциональный спич главе эстонского Министерства иностранных дел. 

В частности, украинский чиновник призвал Урмаса Рейнсала "оказать противодействие осуществлению проекта". Это, по его задумке, должно осуществляться, как на уровне дипломатии, так и на уровне слушаний в Европарламенте. Среди возможных вариантов антироссийской пропаганды, применимой в этом случае, Гончару назвал разъяснение негативных последствий от реализации проекта гражданам ЕС.

Так, по мнению премьер-министра Украины, "Северный поток-2" таит в себе опасность энергетической безопасности Европы.

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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