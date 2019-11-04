Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2»

В России уже успели прокомментировать это специфическое предложение политиков из "Незалежной".

Вокруг строительства континентального газопровода "Северный поток - 2" разгорается новый скандал. С официальным призывом дискредетировать проект выступил премьер-министр Украины. Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе. Глава кабинета министров адресовал эмоциональный спич главе эстонского Министерства иностранных дел.

В частности, украинский чиновник призвал Урмаса Рейнсала "оказать противодействие осуществлению проекта". Это, по его задумке, должно осуществляться, как на уровне дипломатии, так и на уровне слушаний в Европарламенте. Среди возможных вариантов антироссийской пропаганды, применимой в этом случае, Гончару назвал разъяснение негативных последствий от реализации проекта гражданам ЕС.

Так, по мнению премьер-министра Украины, "Северный поток-2" таит в себе опасность энергетической безопасности Европы.