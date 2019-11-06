  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:53
92
Rybka123
Код вставки плеера

Германия придумала, как защитить "Северный поток-2"

0 0

Предложение рассмотрят уже на этой неделе.

В Германии предложили смягчающие правки касательно эксплуатации "Северного потока-2" на территории страны. Авторами идеи выступила правящая коалиция в лице Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии, сообщает газета Bild.

Правки позволят обойти дерективы ЕС к реализации Газовой директивы в странах участницах. Коалиция представила документ, где отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. Отметим, что "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Правки удалось представить благодаря тому, что ранее Брюсель разрешил Германии, как стране где реализуется трубопровод, самостоятельно предоставлять решение российскому проекту исключений норм ЕС. Решение по законопроекту будет принято уже 7 ноября.

Видео: Youtube/ NZZ Neue Zürcher Zeitung

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии