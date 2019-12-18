Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии считает, что подобные ограничения будут иметь экстратерриториальный эффект.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США хотят ввести в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщает Reuters.

Меркель считает, что подобные ограничения будут иметь экстратерриториальный эффект. Ранее в МИД Германии также просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине заявили, что "принципиально отвергают" вмешательство, которое может оказать влияние на всю Европу.

Напомним, 17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. В числе прочего, там предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Бюджет вступит в силу после того, как свою подпись в документе поставит Дональд Трамп.

Строительство "Северного потока-2" почти завершилось. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 %. Запуск запланирован на середину 2020 года. Общая мощность двух веток газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Они протянутся по дну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Ранее в Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung