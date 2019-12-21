  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:22
106
Rybka123
Код вставки плеера

Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу из-за санкций

0 0

Ограничения коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ. Об этом в компании сообщили 21 декабря, незадолго до вступления в силу новых американский санкций против газопровода.

В Минфине США сообщили, что ограничения коснутся компаний, которые выдавали суда для реализации проекта. В Allseas заявили, что приостановили укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений.

В Nord Stream 2 заявили, что другие компании, причастные к проекту, будут работать над завершением проекта в кратчайшие сроки. В данный момент газопровод достроен на 92%. 

Ранее мы писали детали нового договора между РФ и Украиной о транзите российского газа.

Видео: YouTube / Nord Stream 2

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии