Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу

Ограничения коснутся компаний, причастных к строительству газопровода.

Новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Ограничения были разработаны и внесены в проект военного бюджета страны на 2020 год.

В заявлении Минфина Америка говорится, что санкции коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопровода. Вашингтон требует их немедленно остановить работу кораблей. О каких именно компаниях идёт речь пока не уточняется.

В американском ведомстве добавили, что документ предусматривает ряд ограничений. Они касаются случаев, в которых сворачивание работы предусматривает обеспечение безопасности людей и окружающей среды.

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