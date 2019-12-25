Еврокомиссия пригрозила России введением антидемпинговых пошлин. Об этом говорится в официальном документе, распространенном ЕК 23 октября. По мнению международных дипломатов, правительство России серьезно искажает рыночные механизмы в национальной экономике. В связи с ситуацией эксперты могут ввести ограничения против определенных российских товаров.
Первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис подчеркнул, что доклад стал результатом тщательных исследований. Эксперты собрали факты о процессах, которые имеют отношение к антидемпинговым расследованиям. Проблемы обнаружены в вопросах оплаты труда, а также в стоимости энергии. Это говорит о том, что применение пошлин может носить максимально широкий характер. Специалисты добавляют, что их введение может носить форуму торговой войны.
ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все