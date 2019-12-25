ЕК может объявить РФ "торговую войну".

Еврокомиссия пригрозила России введением антидемпинговых пошлин. Об этом говорится в официальном документе, распространенном ЕК 23 октября. По мнению международных дипломатов, правительство России серьезно искажает рыночные механизмы в национальной экономике. В связи с ситуацией эксперты могут ввести ограничения против определенных российских товаров.

Первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис подчеркнул, что доклад стал результатом тщательных исследований. Эксперты собрали факты о процессах, которые имеют отношение к антидемпинговым расследованиям. Проблемы обнаружены в вопросах оплаты труда, а также в стоимости энергии. Это говорит о том, что применение пошлин может носить максимально широкий характер. Специалисты добавляют, что их введение может носить форуму торговой войны.

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