ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

Евросоюз и Еврокомиссия подписали контракт на покупку американского препарата от компании Gilead против COVID-19. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕК. Известно, что документ подразумевает возможность лечения до 500 тысяч зараженных коронавирусом.
Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки
сообщение Еврокомиссии
В общем соглашении принимают участие 36 государств. В список вошли все страны ЕС, а также Великобритания, государства Европейской экономической зоны, шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, включая Западные Балканы.
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Фото: Pixabay.com
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