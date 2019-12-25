ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

В документе подписались представители 36 стран.

Евросоюз и Еврокомиссия подписали контракт на покупку американского препарата от компании Gilead против COVID-19. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕК. Известно, что документ подразумевает возможность лечения до 500 тысяч зараженных коронавирусом.

Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки сообщение Еврокомиссии

В общем соглашении принимают участие 36 государств. В список вошли все страны ЕС, а также Великобритания, государства Европейской экономической зоны, шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, включая Западные Балканы.

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