Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко

Шарль Мишель объяснил, почему белорусского политика нет в санкционном списке ЕС.

Глава Евросовета назвал цель санкций против Александра Лукашенко. Шарль Мишель ответил на критику представителей Европейского парламента о невключении белорусского политика в список лиц, в отношении которых будут применены ограничения. По словам спикера, нахождение Лукашенко в данном перечне - не самоцель, а только один из механизмов политики ЕС. Шарль Мишель поддерживает путь инклюзивного диалога с Минском.

Санкции не являются самоцелью, это инструмент нашей политики, среди других. Как только санкции приняты, мы можем их смягчать, отменить, продлить, усилить. И поэтому именно в этой логике было принято решение. Мы выступаем за инклюзивный диалог Шарль Мишель, глава Евросовета

Специалист заметил, что вопрос о санкциях против чиновников и политиков Белоруссии еще не закрыт. В ЕС будут возвращаться к пересмотру списка в соответствии с позитивными или негативными изменениями в республике.

Евросоюз: Лукашенко не хватает демократической легитимности.

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