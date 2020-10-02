Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список

Президент Франции объяснил, почему этого не произошло.

Евросоюз не включил Александра Лукашенко в санкционный список, созданный из-за фальсификации выборов и нарушение прав человека в республике. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после проведенного первого дня саммита глав государств ЕС.

По письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц Шарль Мишель, председатель Европейского союза

Напомним, что в конце сентября МИД стран ЕС не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии. Это произошло из-за делегатов из Кипра. Страна намерена была добиться введения ограничительных мер в отношении Турции и-за планов Анкары по развитию добычи ископаемых из морского шельфа в Восточном Средиземноморье.

Глава Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не вводить санкции против Лукашенко тем, что это бы означало "отказ от диалога". Лидер страны отметил, что ЕС сейчас важно подключить белорусского политика к процессу и "сделать для этого максимум".

ЕС начал разбирательство с Британией из-за билля по внутреннему рынку.

Видео: YT / European Commission