ЕС начал разбирательство с Британией из-за билля по внутреннему рынку

Урсула фон дер Ляйен уведомила Лондон о необходимости убрать противоречащие положения из внутреннего документа.

Евросоюз начал разбирательство с Великобританией из-за билля по внутреннему рынку. Об этом во время видеообращения заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам представительницы ЕС, положения британского документа противоречат договору о Brexit.

Дедлайн прошёл вчера, проблематичные положения убраны не были. ЕК направила правительству Соединенного Королевства письмо с официальным уведомлением. Это первый шаг в процедуре нарушения. Письмо просит правительство направить свои соображения в течение месяца Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что ЕС просил Лондон до конца сентября устранить положения билля, которые противоречат соглашению по Brexit. Ранее этот договор был со значительными трудностями и многомесячными задержками согласован двумя сторонами. Его ратифицировали с февраля 2020 года. "Бриксит" позволит Британии без жестких потрясений покинуть ЕС и сохранить переходный период в отношениях с Евросоюзом.

ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС.