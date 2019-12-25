Глава Еврокомиссии сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери

Она отметила, что случай с политиком — типичное поведение России на мировой арене.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте сравнила отравление политика Алексея Навального со случаем в Солсбери, где отравили бывшего сотрудника спецслужб РФ Сергея Скрипаля. Она подчеркнула, что ситуация с оппозиционным политиком не останется без ответа от Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Она отметила, что случай с политиком — типичное поведение России на мировой арене. По словам фон дер Ляйен, вмешательство в выборы других стран и нападения не изменит "никакой газопровод". В качетсве примеров она также привела ситуации в Грузии и на Украине.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального.