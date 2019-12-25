Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Уточняется, что у Курца и Зеленского сложилось «общее мнение» по поводу инцидента с российским оппозиционером.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг российского политика Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Канцлер Австрии и президент Украины придерживаются мнения, что это было "покушение на господина Навального". Оба политика осуждают действия злоумышленников. Как отметил Зеленский, "весь мир" ждет, когда станут известны подробности этого резонансного отравления.

Напомним, что 20 августа Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву. На борту самолета ему стало плохо. Пилоты приняли решение посадить лайнер в аэропорту Омска. Блогеру незамедлительно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Омские врачи считали, что у политика произошло нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Позднее Навального отправили на лечение в Германию. Немецкие специалисты поставили другой диагноз – отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".

Ранее мы сообщили, что миллиардный кредит от России пойдет на разгон протестующих.