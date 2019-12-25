Миллиардный кредит от России пойдет на разгон протестующих: Тихановская

Накануне президент России Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Он пообещал Минску предоставить обещанный кредит в размере 1,5 млрд долларов.

Миллиардный кредит от России пойдет на разгон протестующих. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью LB.ua.

В разговоре Путин и Лукашенко условились, что средства пойдут на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Тихановская придерживается другого мнения. По ее словам, деньги пойдут на "военные действия" против белорусов. Она считает, что Россия поддержала "агрессивные действия" Лукашенко.

От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие. С помощью этих денег Россия могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы, а не отдавать их на агрессивные действия против мирных белорусов. - Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Затем оппозиционерка оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию. Она пообещала Лукашенко личную безопасность и "даже больше" в случае, ели он решит оставить президентский пост.

Ранее мы сообщили, что Тихановская рассказала, о чем хотела бы побеседовать с Путиным.