Тихановская рассказала, о чем хотела бы побеседовать с Путиным

Лидер оппозиции подчеркнула, что со стороны российского президента «было бы разумно поддержать народ Белоруссии».

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем хотела бы побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.

Тихановская полагает, что жизнь белорусов уже не вернется в прежнее русло. По мнению политика, она бы нашла, что обсудить с российским лидером. Затем она отметила, что со стороны Путина "было бы разумно поддержать народ Белоруссии".

Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, - самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну. - Светлана Тихановская, лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На них, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными данными ЦИК. Мировое сообщество не признало президентом Белоруссии сообщество Тихановской.

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