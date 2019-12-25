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Трамп пригрозил принять меры в отношении ВТО
Сегодня, 11:14
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Трамп пригрозил принять меры в отношении ВТО

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Американский лидер негативно отреагировал на решение третейской группы организации, которая признала незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед поездкой в Филадельфию.

Трамп отметил, что ВТО позволяет Китаю "выходить сухим из воды". Президент критически относится к данной организации.

Но я не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать.

- Дональд Трамп, президент США

Напомним, что третейская группа ВТО признала противоречащим правилам коммерции повышение США в 2018 – 2019 годах пошлин на китайские товары. В документе сказано, что "оспариваемые меры не соответствуют" нескольким статьям Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года. Арбитры считают, что "США не смогли продемонстрировать, что эти меры являются оправданными".

Ранее мы сообщили, что Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса в США.

Теги: вто, дональд трамп, китайские товары, пошлины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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