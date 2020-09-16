Глава государства заявил, что вакцина против COVID-19 появится через «три-четыре недели».

Президент США Дональд Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса в США. Об этом он сказал АВС News в Филадельфии.

Трамп подчеркнул, что разработчики вакцины "очень близки" к созданию препарата от коронавирусной инфекции. Президент добавил, что "предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и всех разрешений. Глава Белого дома отметил, что ни о чем не жалеет. Он считает, что администрация "проделала большую работу" по борьбе с коронавирусом. В завершении Трамп сказал, что коронавирус исчезнет даже без вакцины.

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Видео: YouTube / ABC News

