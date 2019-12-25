ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала об изменениях в миграционной политике ЕС.

Еврокомиссия предложила изменить действующую миграционную систему Евросоюза, упростив расселение мигрантов по странам. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница хочет обеспечить участие всех европейских стран сообщества в приеме беженцев.

Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК помянули о том, что миграционное давление на Европу растет. Правительствам приходится искать новое решение о расселении беженцев, теснящихся на государственных границах ЕС.

Более не стоит вопрос, должны ли страны ЕС проявлять солидарность со странами "первой линии" вроде Италии и Греции в приеме и расселении мигрантов. Вопрос только в том, как именно они будут это делать Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери.