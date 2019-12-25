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Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
Сегодня, 13:34
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matveyvn

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

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В Белоруссии нарушаются демократические ценности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Заявление она сделала на своей странице в Twitter.

По её мнению, последние события в республике показывают то, как в Белоруссии нарушаются демократические ценности. Также, считает она, в стране злоупотребляют правами человека.

Я уверена, что дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу мощную поддержку прав народа в Белоруссии.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее в Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии.

Теги: белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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