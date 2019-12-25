Евросоюз: Лукашенко не хватает демократической легитимности

Евросоюз отказался признавать результаты президентских выборов.

Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепе Борреля.

По данным агентства, Боррель сказал испанским журналистам, что лидеры Евросоюза на саммите хотят "осудить и не признать режим Лукашенко". Экстренная встреча 27 стран состоится в среду, в режиме видеоконференции. Её проведут по инициативе Литвы и Польши. Проблемы Белоруссии будут обсуждать в закрытом режиме. Затем председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучат заявления.

Несколько часов назад экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская выложила видеообращение к лидерам Евросоюза. Она призвала их не признавать результаты выборов в Белоруссии и поддержать формируемые оппозицией альтернативные структуры, которые претендуют на власть в стране.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко опроверг информацию о российских войсках в Белоруссии.