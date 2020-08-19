Лукашенко опроверг информацию о российских войсках в Белоруссии

Политик назвал новости о появлении в стране военной техники из России фейком.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о российских войсках в республике. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

Недавно в Сети появилась видеозапись, на которой, как писали некоторые СМИ, были российские БТР. Александр Лукашенко заверил, что это белорусская военная техника.

Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Белоруссии нет. - Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что войска направлялись в сторону западной границы. Власти Белоруссии решили принять дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости. Войска приведены в полную боевую готовность.

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