Военные США второй день ищут российскую подлодку у берегов Кипра

В США полагают, что субмарина осталась в регионе после российских учений.

Военные США второй день ищут российскую подлодку у южных берегов Кипра. Об этом рассказали журналисты из "Авиа.про". В СМИ уточнили, что после проведения Москвой широкомасштабных учений около Сирии судьба по меньшей мере одной субмарины оказалась неизвестна Вашингтону. Известно, что на борту субмарины находятся крылатые ракеты.

Предположительно, американцы получили информацию о том, что российская подлодка располагается в районе Кипра. Однако ее точное местоположение остается загадкой для Вашингтона. На представленных в сети снимках заметно, что военный вертолет США активно исследует район Средиземноморья.

Стоит напомнить, что российский военно-морской флот находится в Средиземном море на законных основаниях.

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