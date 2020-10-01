Глава ФРГ заявила, что ЕС нуждается в хороших отношениях с Турцией.

Ангела Меркель высказалась за мирное решение разногласий по Восточному Средиземноморью. Об этом канцлер Германии заявила по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе. Чиновница отметила, что ЕС заинтересован в конструктивных отношениях с Турцией, несмотря на возникшую проблему вокруг Кипра и Греции.

Я укажу на то, что наши отношения с Турцией являются комплексными. При всех сложностях нужно развивать конструктивные отношения...Мы - партнеры по НАТО, и мы нуждаемся друг в друге Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась летом 2020 года. Анкара заявила о возобновлении геологоразведочных работ на морском шельфе. Турция ищет углеводородные месторождения в водах, которые оспаривает у Греции и Кипра.

Турция и ТРСК проведут учения в Средиземном море.

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