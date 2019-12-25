Турция и ТРСК проведут учения в Средиземном море

Военные учения вызваны нарастанием напряженности в регионе из-за конфликта с Грецией.

Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра проведут учения в Средиземном море. Об этом сообщили местные журналисты из агентства Anadolu. В СМИ уточнили, что мероприятия состоятся с 6 по 10 сентября из-за напряженности с Грецией.

Напомним, что 6 августа министры внешнеполитических ведомств Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован обеими сторонами. Он закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. В ответ на это Анкара заявила, что не признает документ. Власти Турции направили собственное судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей на сейсмическую разведку около острова Кастелоризо. Афины привели свои силы в повышенную боевую готовность.

Греция и Турция пошли на эскалацию конфликта в море. Франция перебросит боевые самолеты для защиты Греции от Турции.