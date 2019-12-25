Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции

Кириакос Мицотакис обсудил с Майком Помпео турецкие провокации в Восточном Средиземноморье.

Премьер-министр Греции пожаловался государственному секретарю США на действия Турции. Кириакос Мицотакис обсудил с Майком Помпео ситуацию, которая складывается на территории Восточного Средиземноморья. По мнению Афин, Анкара грубо нарушает нормы международного права. С соответствующим заявлением политик выступил в рамках посещения военной базы на Крите.

Господствующими остаются темы, которые касаются очень горячего региона, который в последнее время испытал агрессивность Турции, с провокационными действиями, с риторикой, которая осложняет климат, и акциями, которые не подтверждают ее искренность Кириакос Мицотакис , премьер-министр Греции

глава правительства сослался на заявление Госдепартамента США, в котором говорилось о недопустимости односторонних действий. Афины заметили, что греческий ответ на провокации Анкары не может быть другим, кроме как защита национальных прав.

Помпео назвал цель политики США в Европе.

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