Госсекретарь США рассказал о планах Вашингтона в регионе Северной Греции.

Майк Помпео назвал цель политики США в Европе. Об этом государственный секретарь заявил в интервью Афинскому агентству новостей АМНА. Представитель американского Госдепартамента пояснил, что Вашингтон интересуется регионом Северной Греции из-за его геостратегического значения, а также из-за энергетической диверсификацией Европы. По словам специалиста, политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы сделать ЕС независимым от влияния России и компании "Газпром".

Политика заключается в укреплении возможности за счет диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и "Газпрома". Это нехорошо, это небезопасно. Это создает риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что Майк Помпео находится в Греции два дня. Он посетил Салоники. В Местных СМИ этот визит назвали символическим, так как США планируют участвовать в приватизации порта Александруполис в рамках нового соглашения между Афинами и Вашингтоном. США также создадут в регионе военную базу.

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Видео: Youtube/AMNAwebTV