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Сноуден опроверг передачу США доходов за книгу с секретной информацией
Сегодня, 9:05
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lesjasap

Сноуден опроверг передачу США доходов за книгу с секретной информацией

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Иностранец опроверг опубликованный CNN материал.

Эдвард Сноуден опроверг передачу США всех доходов за книгу с секретной информацией. Об этом бывший сотрудник Агентства национальной безопасности написал в собственном Twitter-аккаунте. Он опроверг готовность передать правительству собранную выручку за публикацию книги с секретной информацией "Личное дело" (Permanent Record).

CNN неверно сообщили об этом. Это не соглашение, я не соглашался на это

Эдвард Сноуден, автор Permanent Record

По словам иностранца, для телеканала более интересным заголовком к новости мог стать такой: "США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена". Сноуден заметил, что решения суда США в его отношении не подлежат исполнению, так как он сам находится в изгнании.

Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена.

Теги: permanent record, эдвард сноуден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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