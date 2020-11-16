Госдеп США: Сноуден должен вернуться и предстать перед судом

Нед Прайс рассказал, что у экс-сотрудника АНБ США все еще должно быть американское гражданство.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ)Т Эдвард Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне перед журналистами сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Его попросили прокомментировать приказ Владимира Путина о выдаче экс-представителю спецслужб США российского гражданства.

Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник отметил, что власти страны продолжают считать Эдварда Сноудена американским гражданином, хотя публично мужчина и говорил об отказе от гражданства США. Нед Прайс полагает, что после выдачи гражданства России Сноудена могут мобилизовать для участия в специальной военной операции на Украине. Однако позже данную инициативу опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State