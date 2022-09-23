Госдеп оценил проведение референдумов на Украине и частичную мобилизацию в РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал членов СБ ООН осудить угрозы ядерным оружием. Об этом чиновник сообщил в ходе выступления на министерском заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке. Таким образом представитель США прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва будет готова применить все имеющиеся средства для защиты суверенитета, территориальной целостности и народа.

Каждый член Совета должен послать отчетливый сигнал о том, что эти безответственные ядерные угрозы должны немедленно прекратиться. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен подчеркнул, что в январе 2022 года "пятерка" постоянных членов СБ ООН выступила перед общественностью с заявлением о недопустимости войны с использованием оружия массового уничтожения.

Госсекретарь США Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций