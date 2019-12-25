Госсекретарь США Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным

В Госдепе провели встречу с представителями Йемена.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал сохранение зерновой сделки жизненно важным. Он напомнил о том, что это международное соглашение позволяет сохранить экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов. Такие данные чиновник предоставил на встрече с руководителем Президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.

Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт полагает, что зерновая сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию на глобальной арене. Энтони Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из морского порта Одессы, прямо сейчас направляется в Йемен.

Блинкен дал характеристику действиям России как "нарушитель хартии ООН номер один".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State