Бывший агент ЦРУ и правительство США достигли соглашения.

Эдвард Сноуден согласен выплатить властям США более $5 млн с выступлений и продаж книги. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала CNN. В СМИ сослались на судебные документы. В тексте сообщения говорится о том, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ может предоставить Вашингтону более пяти миллионов долларов из средств, полученных за продажу книги "Личное дело" (Permanent Record), а также за собственные выступления.

Напомним, что правительство США настаивает на том, что публикация книги нарушает договоренность о неразглашении, подписанные Сноуденом. Истец уверен, что все средства, полученные с продажи книги, принадлежат государству. По предварительной информации, автор получил за Permanent Record около 4,2 миллиона долларов и за выступления почти 1,03 млн долларов.

На данный момент в CNN считают, что суд еще не одобрил выплаты Сноудена США. Однако адвокат бывшего сотрудника ЦРУ заявила, что стороны достигли соглашения.

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