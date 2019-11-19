AnStifter считает, что пресса должна активно реализовывать право на безоговорочную свободу информации.

Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира. Об этом сообщается в пресс-релизе гражданского объединения AnStifter, которое является учредителем награды.

В AnStifter считают, что основатель Wikileaks заслужил премию в 2020 году. Своим поступком Ассанж утвердил право прессы на безоговорочную свободу. Председатель AnStifter Аннетте Оме-Райнике добавила, что это право должно не только защищаться, но и реализовываться.

Напомним, что Штутгартская премия мира ежегодно вручается людям или проектам, которые внесли значимый вклад в достижение "справедливости и солидарности". Победителю выплачивается пять тысяч евро. В 2019 году премию получила немецкая НПО, которая занимается спасением мигрантов. В 2014 году награду получил бывший сотрудник американских спецслжб Эдвард Сноуден.

Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа.