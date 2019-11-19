Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа

Основателя WikiLeaks обвиняли в изнасиловании и домогательствах.

В Швеции прекратили расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова прокурора Евы-Мари Перссон.

В ходе дополнительного разбирательства стало очевидно, что устные свидетельства недостаточно убедительны. "Память тускнеет по естественным причинам", - уточнила Ева-Мари Перссон.

Самого Ассанжа допрашивать не будут, так как его показания, по мнению прокурора, не помогут пролить свет на ситуацию

Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал, утверждая, что женщины действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, а летом этого года опять возобновили.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря публикации секретной информации. Он разоблачил незаконные действия США в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке. В частности, журналист рассказал об убийстве мирных граждан и об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году основатель WikiLeaks попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В конце мая 2019 года президент Эквадора попросил Ассанжа покинуть посольство страны. Журналисту грозит экстрадиция в США и до 175 лет тюрьмы за шпионаж и раскрытие секретной информации.

Ранее мы писали, что слушания об экстрадиции Ассанжа в США назначили на 2020 год.

Видео: YouTube/ RT UK