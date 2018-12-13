Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон попросила арестовать Ассанжа по подозрению в изнасиловании.

Шведская прокуратура запросила у суда города Уппсала ордер на заочный арест Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон попросила арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании. Она сообщила, что, в случае, если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выпущен европейский ордер на арест.

Перссон также указала, что, если Ассанжу грозит экстрадиция по запросу США, то власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности.

О том, что шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа, стало известно на прошлой неделе. Ева-Мари Перссон сообщила, что у есть основания считать его виновным в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проведет в тюрьме 50 недель.

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