Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Решение было принято 29 октября, но оглашено только сегодня.

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заседания проводились 27 и 28 октября, однако решение инстанции было опубликовано для общественности только 10 декабря. Известно, что фигурант расследования остается под стражей.

Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа. судебный вердикт

Джулиан Ассанж известен своими разоблачительными материалами о незаконном поведении Вашингтона во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист размещал в интернете данные об убийстве мирных граждан в вооруженных конфликтах, условия содержания пленных в тюрьмах США, в частности - в Гуантанамо на Кубе.

Напомним, что с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. До сих пор журналист находится под арестом в тюрьме строгого режима Белмарш.

Сноуден считает, что у него нет шансов стать лауреатом Нобелевской премии мира.

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