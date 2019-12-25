Экс-сотрудник АНБ рассказал о том, зачем Ассанж проводил свои расследования.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что у него нет шансов стать лауреатом Нобелевской премии мира. Такое заявление иностранец сделал во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание". Ему напомнили, что экс-представитель Агентства национальной безопасности США когда-то был выдвинут на награду вместе с основателем организации Wikileaks Джулианом Ассанжем и его информатором Челси Мэннинг.

Этого никогда не случится. Никто мне премию не даст. Такие люди, как Джулиан Ассанж, которые готовы идти на такой риск, на который пошел он, ради какой-то определенной цели, они ведь это делают не для наград. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ

Напомним, что Эдвард Сноуден в 2013 году предал широкой огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. Он заявил, что ведомства передают друг другу данные граждан. В 2014 году иностранец получил первый вид на жительство РФ, подав прошение о политическом убежище. В настоящее время он получил возможность бессрочного пребывания в стране.

В январе 2021 года лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган выдвинула его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Сноуден рассказал об изучении русского языка.

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