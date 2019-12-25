Экс-сотрудник спецслужб США рассказал о своей свадьбе и том, что учит русский язык.

Бывший сотрудник американский спецслужб Эдвард Сноуден рассказал об изучении русского языка. По словам иностранца, он вряд ли уже сможет настолько хорошо овладеть языком, который уже давно учит. При этом мужчина рассчитывает на помощь своего сына. Этими данными Сноуден поделился с участниками просветительского марафона "Новое знание".

Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придется учить меня русскому. Эдвард Сноуден, экс-сотрудник спецслужб США

Также спикер объяснил, почему решил связать себя узами брака лишь спустя десять лет после знакомства со своей женой. Сноуден пошутил о том, что если бы ждал еще дольше, то его жена на него бы обиделась.

Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности.