Эксперт рассказал об угрозе личных данных, которая поступает от компании Apple.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности. В рамках просветительского марафона "Новое знание" эксперт объяснил участникам мероприятия, что компании-производители намерены проникать в личные данные пользователей и их файлы.

Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. Эдвард Сноуден, экс-сотрудниу спецслужб США

По словам иностранца, сейчас данная технология только запускается на территории США. Сноуден заметил, как только Apple покажет, что в состоянии искать определенный контент в файлах пользователей, то это станет нарушением приватности гражданина. Он не думает, что компания сможет отказать в "просьбе" правительству РФ, КНР, Франции, Британии и т.д., если те обратятся к ней требованиями.

Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности. Эдвард Сноуден, экс-сотрудник спецслужб США

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Фото: Piter.tv