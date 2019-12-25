Сноуден прокомментировал смерть Макафи: "Ассанж может стать следующим"

Создателя компании McAfee нашли мертвым в тюремной камере в Барселоне.

"Джулиан Ассанж может стать следующим". Так бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал смерть основателя компании McAfee Джона Макафи в тюремной камере. Предприниматель умер в заключении в Барселоне. В собственном аккаунте в Twitter специалист подчеркнул, что следующим погибшим по аналогичному методу может стать основатель сайта с расследованиями WikiLeaks. Эксперт призвал европейский регион реформировать систему, а пока этот процесс будет проводиться, сохранять мораторий.

Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Эдвард Сноуден, экс-сотрудник спецслужб США

Эксперт также извинился за предыдущие посты, в которых он ошибался насчет происхождения Макафи. Сноуден уточнил, что погибший бизнесмен был американцем, хотя родился британцем. После этого он снова сам себя поправил, рассказав, что Макафи все-таки родился американцем, но за пределами США.

Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи "не через 50 лет".

Фото: Pixabay.com