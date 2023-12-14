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Отец Ассанжа хочет посетить Петербург
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Отец Ассанжа хочет посетить Петербург

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Сейчас Джон Шиптон находится в Москве.

Архитектор Джон Шиптон (отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа) хочет доехать до Петербурга и посетить Эрмитаж. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Если нам повезет, мы сможем добраться до Петербурга и взглянуть на Эрмитаж, который мы называем "Русский ковчег".

Джон Шиптон

Сейчас Джон Шиптон находится в Москве. В разговоре с корреспондентом он высоко оценил саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. Там выступят представители 32 стран. По мнению Шиптона, такие события происходят раз в 500 лет.

Напомним, Джулиан Ассанж приобрёл известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, где он выкладывал различные конфиденциальные документы. В 2019 году его посадили в тюрьму, где он пробыл 1901 день, а после освобождения в 2024 году улетел в Австралию. В МИД РФ удивились, что журналист публично ничего не сказал после своего освобождения. 

Фото: Piter.tv

Теги: джон шиптон, джулиан ассанж, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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