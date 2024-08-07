В Госдепе заявили, что США считают дело Ассанжа завершенным

Энтони Блинкен оценил желание адвокатов журналиста добиться помилования.

Американское внешнеполитическое ведомство с австралийскими партнерами не обсуждало уголовное дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, так как белый дом считает его завершенным в юридическом плане. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами и шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два". Таким образом эксперт прокомментировал стремление адвокатов журналиста добиваться помилования своего подзащитного в США. Также дипломат отреагировал на критику в адрес Вашингтона со стороны австралийских политиков в связи с расследованием.

У нас проходил юридический процесс, который завершился. Мы не говорили об этом сегодня, в наших беседах это не поднималось. В том, что касается дальнейшего, я бы направил вас в наше министерство юстиции. Насколько я понимаю, юридический процесс завершен. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен призвал все стороны на Ближнем Востоке сделать шаги для деэскалации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now