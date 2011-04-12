Блинкен призвал все стороны на Ближнем Востоке сделать шаги для деэскалации

В Госдепе сделали заявление по ситуации в регионе.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует принять меры для снижения напряженности в регионе. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с руководителем министерства по иностранным делам Австралии Пенни Вонг в Вашингтоне.

Мы практически круглосуточно ведем интенсивное дипломатическое взаимодействие, чтобы дать простой сигнал: все стороны должны воздержаться от эскалации. Все стороны должны сделать шаги для снижения напряженности. Эскалация не отвечает ничьим интересам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Иностранный дипломат заметил, что чрезвычайно важно добиться режима прекращения огня в секторе Газа. Такой сценарий даст возможность для установления большей стабильности не только в палестинском анклаве, но и в других регионах, на которые может распространиться кризис.

Блинкен утверждает, что Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now