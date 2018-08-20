Блинкен утверждает, что Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО

В Госдепе напомнили о создании "моста" для присоединения Украины к блоку.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Украина сможет быстро выполнить условия присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО). Такую информацию признал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Иностранный чиновник прокомментировал вопрос о возможных сроках того, как киевский режим сможет присоединиться к военному блоку.

График зависит от выполнения различных требований. Но я убежден, что разработанное нами поможет Украине добиться этого быстро. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом вопросы, связанные с нанесением воздушных ударов американскими вооружениями вглубь России, а также корректировать свою позицию по этому вопросу в зависимости от новых обстоятельств. В Госдепе признали, что США адаптировались к ситуации.

Блинкен признал, что РФ нашла способы обеспечивать работу ОПК в условиях санкций.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute